В Кремле назвали напряженной эпидемиологическую ситуацию в ряде регионов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в ряде регионов России.

В интервью для издания "Аргументы и факты" Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о коронавирусной ситуации в стране. Он заявил, что обстановка в ряде регионов России требует более жесткого режима самоизоляции. Однако пресс-секретарь президента страны подчеркнул, что благодаря принятому ранее решению о дополнительных полномочиях в борьбе с коронавирусной инфекцией в нескольких регионах России уже удалось перезапустить целые отрасли. Песков отметил, что многие предприятия продолжают работать и соблюдать меры по профилактике заражения СOVID-19.