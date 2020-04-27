Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

 Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198

Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198
Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

 Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы

Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

 Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198

Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198
Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

 Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы

Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
10:09   27 Апреля 2020
Общество

В Кремле назвали напряженной эпидемиологическую ситуацию в ряде регионов РФ

В Кремле назвали напряженной эпидемиологическую ситуацию в ряде регионов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в ряде регионов России.

В интервью для издания "Аргументы и факты" Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о коронавирусной ситуации в стране. Он заявил, что обстановка в ряде регионов России требует более жесткого режима самоизоляции. Однако пресс-секретарь президента страны подчеркнул, что благодаря принятому ранее решению о дополнительных полномочиях в борьбе с коронавирусной инфекцией в нескольких регионах России уже удалось перезапустить целые отрасли. Песков отметил, что многие предприятия продолжают работать и соблюдать меры по профилактике заражения СOVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #песков #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...