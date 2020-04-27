Песков рассказал, что слухи о Путине не имеют отношения к реальности

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что вокруг президента всегда много слухов, которые к действительности не имеют никакого отношения.

Песков сообщил, что Путин в период режима самоизоляции находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Там президент живет и занимается рабочими делами.

По словам Пескова, ситуация, которая сложилась в стране на сегодняшний день, требует от президента неустанной работы и приложения максимальных усилий для ее разрешения. Путин, подчеркнул Песков, ежедневно и даже ежечасно трудиться. Также российский лидер поддерживает все необходимые связи и проводит встречи и мероприятия в онлайн-формате при помощи видеоконференций.