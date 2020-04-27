Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

 Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198

Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198
Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

 Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы

Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

 Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198

Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198
Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

 Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы

Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
9:57   27 Апреля 2020
Политика

Песков рассказал о взаимодействии России и США в период COVID-19

Песков рассказал о взаимодействии России и США в период COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и США продолжают сотрудничать по вопросам в экстремальных ситуациях.

Официальный представитель Кремля прокомментировал отношения между двумя странами и рассказал, что не готов говорить об изменениях в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Дмитрий Песков рассказал, что оба государства готовы оказать друг другу помощь во время непростой обстановки в мире. Речь идет о сложностях, вызванных пандемией COVID-19.

Ранее iReactor сообщал, что Дмитрий Песков заявил, что индексация пенсий в России сохранится в 2021 году. Никаких сокращений соцвыплат не предвидится.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #песков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...