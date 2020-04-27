Песков рассказал о взаимодействии России и США в период COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и США продолжают сотрудничать по вопросам в экстремальных ситуациях.

Официальный представитель Кремля прокомментировал отношения между двумя странами и рассказал, что не готов говорить об изменениях в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Дмитрий Песков рассказал, что оба государства готовы оказать друг другу помощь во время непростой обстановки в мире. Речь идет о сложностях, вызванных пандемией COVID-19.

Ранее iReactor сообщал, что Дмитрий Песков заявил, что индексация пенсий в России сохранится в 2021 году. Никаких сокращений соцвыплат не предвидится.