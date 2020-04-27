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В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

 Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198

Количество случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 6198
Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

Путин распорядился разработать меры по снижению первого взноса по ипотеке

 Путин призвал использовать опыт времен Второй мировой войны для ответов на новые вызовы

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9:52   27 Апреля 2020
Политика

Песков: Путин всегда отвечает на звонки зарубежных коллег

Песков: Путин всегда отвечает на звонки зарубежных коллег

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы о главе государства. Песков рассказал, что Путин всегда принимает все входящие звонки.

Дмитрий Песков раскрыл секрет телефонной связи главы государства. Песков рассказал, как президент России отвечает на звонки зарубежных коллег. Пресс-секретарь сообщил, что Владимир Путин всегда отвечает на входящие вызовы.

Правительство РФ упомянуло о предстоящем обращении Путина к гражданам России на фоне пандемии коронавируса. Оперштаб опубликовал новые актуальные данные о COVID-19. Власти напоминают о необходимости соблюдать гигиену и дистанцию в 1,5-2 метра.

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #звонки

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