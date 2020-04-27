Песков: Путин всегда отвечает на звонки зарубежных коллег

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы о главе государства. Песков рассказал, что Путин всегда принимает все входящие звонки.

Дмитрий Песков раскрыл секрет телефонной связи главы государства. Песков рассказал, как президент России отвечает на звонки зарубежных коллег. Пресс-секретарь сообщил, что Владимир Путин всегда отвечает на входящие вызовы.

Правительство РФ упомянуло о предстоящем обращении Путина к гражданам России на фоне пандемии коронавируса. Оперштаб опубликовал новые актуальные данные о COVID-19. Власти напоминают о необходимости соблюдать гигиену и дистанцию в 1,5-2 метра.