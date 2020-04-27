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Песков считает, что к середине мая Россия выйдет на плато с коронавирусом

Песков считает, что к середине мая Россия выйдет на плато с коронавирусом

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9:36   27 Апреля 2020
Политика

Песков считает, что к середине мая Россия выйдет на плато с коронавирусом

Песков считает, что к середине мая Россия выйдет на плато с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в середине следующего месяца РФ выйдет на плато в пандемии COVID-19. Поэтому к началу лета россиянам станет немного легче.

Об этом Песков заявил во время традиционного брифинга. На сегодняшний день очень важно, чтобы вся система здравоохранения работала слаженно и не была парализована, как это происходило в других странах. Важно, чтобы врачи могли вылечить как можно больше инфицированных, спасая им жизни.

Есть несколько вариантов режимов самоизоляции, и все они эффективны. Необходимо найти так называемую золотую середину, чтобы и людей спасти, и не рухнула экономика России.

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Автор: Яна Либерман
#песков #плато #коронавирус

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