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 Япония ограничила въезд для 14 стран на фоне пандемии COVID-19

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9:16   27 Апреля 2020
Политика

Япония ограничила въезд для 14 стран на фоне пандемии COVID-19

Япония ограничила въезд для 14 стран на фоне пандемии COVID-19

Япония ограничила въезд для 14 стран, включая Россию, Украину и Белоруссию на фоне пандемии коронавируса, сообщил правительственный штаб по борьбе с COVID-19.

Ограничительные меры по въезду в страну, в том числе и запрет на выдачу туристических виз до конца мая, вступят в силу с 29 апреля, пишет ТАСС.

В Японии ранее зафиксировали около 150 случаев заражения инфекцией на круизном судне Costa Atlantica. На судне также находится гражданка России.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #япония #COVID-19

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