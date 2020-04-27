Япония ограничила въезд для 14 стран на фоне пандемии COVID-19

Япония ограничила въезд для 14 стран, включая Россию, Украину и Белоруссию на фоне пандемии коронавируса, сообщил правительственный штаб по борьбе с COVID-19.

Ограничительные меры по въезду в страну, в том числе и запрет на выдачу туристических виз до конца мая, вступят в силу с 29 апреля, пишет ТАСС.

В Японии ранее зафиксировали около 150 случаев заражения инфекцией на круизном судне Costa Atlantica. На судне также находится гражданка России.