Президент Казахстана продлил чрезвычайное положение в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил режим чрезвычайной ситуации в стране до 11 мая.

Как пишет РИА Новости, режим продлен в связи с распространением коронавируса нового типа. Раньше обозначалось, что режим ЧС установлен до 15 апреля, но после этого срока президент продлил его до конца апреля.

По словам президента, сейчас важно сохранять режим самоизоляции, так как это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов.

Подчеркнем, что Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В России также действует режим самоизоляции. Однако в РФ уровень заболеваемости коронавирусом ниже, чем в США и Италии — этому способствуют меры, которые предпринимают власти РФ по борьбе с распространением инфекции.