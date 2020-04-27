Власти Новосибирской области ввели масочный режим в регионе
Масочный режим с понедельника введен в Новосибирской области властями региона. Данная ограничительная мера была анонсирована на прошлой неделе губернатором региона Андреем Травниковым.
Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Новосибирской области составило 347 человек, за последние сутки выявлена коронавирусная инфекция у 42, сообщил на оперативном совещании в понедельник в облправительстве глава областного Минздрава Константин Хальзов. Также он отметил, что по ОРВИ заболеваемость ниже эпидемического порога на 50%.
Введение обязательного режима ношения масок в магазинах, в общественном транспорте и других объектах, где есть массовое скопление людей немедленно подпишет Андрей Травников, по его словам. Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.