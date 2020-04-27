Власти Новосибирской области ввели масочный режим в регионе

Масочный режим с понедельника введен в Новосибирской области властями региона. Данная ограничительная мера была анонсирована на прошлой неделе губернатором региона Андреем Травниковым.

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Новосибирской области составило 347 человек, за последние сутки выявлена коронавирусная инфекция у 42, сообщил на оперативном совещании в понедельник в облправительстве глава областного Минздрава Константин Хальзов. Также он отметил, что по ОРВИ заболеваемость ниже эпидемического порога на 50%.