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8:41   27 Апреля 2020
Общество

Власти Новосибирской области ввели масочный режим в регионе

Власти Новосибирской области ввели масочный режим в регионе

Масочный режим с понедельника введен в Новосибирской области властями региона. Данная ограничительная мера была анонсирована на прошлой неделе губернатором региона Андреем Травниковым.

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Новосибирской области составило 347 человек, за последние сутки выявлена коронавирусная инфекция у 42, сообщил на оперативном совещании в понедельник в облправительстве глава областного Минздрава Константин Хальзов. Также он отметил, что по ОРВИ заболеваемость ниже эпидемического порога на 50%.

Введение обязательного режима ношения масок в магазинах, в общественном транспорте и других объектах, где есть массовое скопление людей немедленно подпишет Андрей Травников, по его словам. Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#маски #пандемия #коронавирус

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