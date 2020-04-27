Советник главы Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын жив

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом сообщил американским СМИ советник президента Республики Корея по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

Советник президента Южной Кореи отметил, что Ким Чен Ын находится в районе Вонсана с 13 апреля 2020 года. Он жив, здоров и никуда не перемещался.

Южнокорейское издание Daily NK сообщило том, что Ким Чен Ын проходит лечение после операции на сердце. В различных СМИ и соцсетях стали распространяться слухи о серьезной угрозе его здоровью и жизни. Многие мировые СМИ со ссылкой на публикации в соцсетях и анонимные источники стали распространять слухи о якобы смерти лидера КНДР от неудачного операционного вмешательства. Данные сплетни начали распространяться после того, как Ким Чен Ын пропустил торжественную церемонию в честь годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.