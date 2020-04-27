Российские военные продезинфицировали в Сербии 30 объектов в шести городах

Сводные российско-сербские расчеты РХБ за день обработали 30 объектов в городах Белград, Нови-Княжевац, и Кулина, Алексенац, Нови-Сад и Житковац. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Оперативный штаб, созданный с первого дня начала работы российских военных в Сербии, не только регистрирует результаты специальной обработки, но также организует и координирует действия всех военных в стране.

Сообщается, что четыре бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицированных новым коронавирусом — в больницах городов Белград, Чуприя, Лесковац и Ниш. Российские военные врачи после анализа ситуации порекомендовали провести дезинфекцию в Белграде, Крушеваце, Крагуеваце и Боре.

Российские офицеры медицинского усиления и войск РХБЗ в режиме реального времени отслеживают ситуацию с COVID-19 в Сербии, взаимодействуюя напрямую с сербским кризисным штабом, министерствами обороны и здравоохранения страны,