Протурецкие боевики напали на офис гуманитарной организации в сирийской провинции Алеппо

Протурецкая группировка "Ахрар аш-Шаркыя" напала на офис гуманитарной организации "Бахар", расположенный в городе Африн в сирийском Алеппо. Об этом заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

SOHR сообщает, что появились данные о судьбе 70 летнего мужчины, который был задержан протурецкими силами несколько дней назад. Террористы потребовали выкуп за его освобождения у его родственников в размере 10 тысяч долларов.

Новостной портал Al Nour сообщал, что две протурецкие группировки столкнулись в перестрелке в городе Аль-Баб на северо-востоке от провинции Алеппо. Обе группы боевиков понесли потери в результате столкновения. Об этом сообщает ФАН.