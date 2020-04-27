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 Протурецкие боевики напали на офис гуманитарной организации в сирийской провинции Алеппо

Протурецкие боевики напали на офис гуманитарной организации в сирийской провинции Алеппо
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6:41   27 Апреля 2020
Политика

Протурецкие боевики напали на офис гуманитарной организации в сирийской провинции Алеппо

Протурецкие боевики напали на офис гуманитарной организации в сирийской провинции Алеппо

Протурецкая группировка "Ахрар аш-Шаркыя" напала на офис гуманитарной организации "Бахар", расположенный в городе Африн в сирийском Алеппо. Об этом заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

SOHR сообщает, что появились данные о судьбе 70 летнего мужчины, который был задержан протурецкими силами несколько дней назад. Террористы потребовали выкуп за его освобождения у его родственников в размере 10 тысяч долларов.

Новостной портал Al Nour сообщал, что две протурецкие группировки столкнулись в перестрелке в городе Аль-Баб на северо-востоке от провинции Алеппо. Обе группы боевиков понесли потери в результате столкновения. Об этом сообщает ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #алеппо #боевики

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