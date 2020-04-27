Сирийская система ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

Система противоракетной обороны отражает удары в небе над столицей Сирии. Об этом сообщает государственное сирийское телевидение.

Телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что стрельба велась в воздушном пространстве в окрестностях Дамаска.

По последней информации телеканала, это был очередной акт агрессии Израиля, совершенный из воздушного пространства соседнего Ливана.

Согласно данным агентства SANA, сирийская система ПВО отбивает ракетную атаку в районе Дамаска. По предварительным данным, военным удалось сбить несколько ракет.