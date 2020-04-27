Глава Минобрнауки заявил об отсутствии планов по переносу сроков обучения в вузах

Сдвигать сроки обучения в высших учебных заведениях страны не планируется, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 1".

Валерий Фальков заявил, что по экспертным оценкам существенного сдвига по срокам обучения не планируется. Министр отметил, что итоговая аттестация и защита дипломов при необходимости может пройти в онлайн-режиме. Об этом пишет RT.

Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук заявил ранее о том, что вузы закончат этот учебный год вовремя.

Вспышка коронавируса, зафиксированная на территории Китая в конце 2019 года, теперь распространилась по всему миру. Многие страны находятся в режиме полной изоляции.