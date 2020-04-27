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 Глава Минобрнауки заявил об отсутствии планов по переносу сроков обучения в вузах

Глава Минобрнауки заявил об отсутствии планов по переносу сроков обучения в вузах
Протурецкие боевики напали на офис гуманитарной организации в поселении сирийского Алеппо

Протурецкие боевики напали на офис гуманитарной организации в поселении сирийского Алеппо

 ЦПВС: мирному населению трех провинций в Сирии выдали продовольственные наборы

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5:09   27 Апреля 2020
Общество

Глава Минобрнауки заявил об отсутствии планов по переносу сроков обучения в вузах

Глава Минобрнауки заявил об отсутствии планов по переносу сроков обучения в вузах

Сдвигать сроки обучения в высших учебных заведениях страны не планируется, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 1".

Валерий Фальков заявил, что по экспертным оценкам существенного сдвига по срокам обучения не планируется. Министр отметил, что итоговая аттестация и защита дипломов при необходимости может пройти в онлайн-режиме. Об этом пишет RT.

Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук заявил ранее о том, что вузы закончат этот учебный год вовремя. 

Вспышка коронавируса, зафиксированная на территории Китая в конце 2019 года, теперь распространилась по всему миру. Многие страны находятся в режиме полной изоляции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#вузы #минобрнауки рф

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