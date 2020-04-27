Россия вошла в пятерку стран с наибольшими вложениями в оборонную сферу

Россия снова вошла в пятерку стран с наибольшим расходом бюджета на оборонные нужды. Об этом свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

В 2019 году расходы на военную сферу в России выросли на 4,5 процента и стали составлять 65, 1 млрд рублей. С этими показателями Россия заняла четвертое место. По данным 2019 года траты на оборонную сферу больше только у США, Китая, Индии.

Снижение военных расходов в Саудовской Аравии на 16 процентов и рост вложения бюджета в оборонную сферу в России привел к тому, что Россия поднялась с шестого места на четвертое. Научный сотрудник СИПРИ Александра Куимова считает, что увеличение расходов связано с обеспечением деятельности ВС РФ и войск национальной гвардии, а также выросшей соцподдержкой военнослужащих и их семей.