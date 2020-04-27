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3:45   27 Апреля 2020
Общество

Трамп опроверг сообщения СМИ об отставке главы Минздрава США

Трамп опроверг сообщения СМИ об отставке главы Минздрава США

Сообщения о якобы имевшем место увольнении министра здравоохранения США Алекса Азара являются попыткой создать "хаос и беспорядок". Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома на своей странице в Twitter написал, что сообщения об отставке Азара являются ложью, авторы которых прекрасно знают об этом. По его словам, некоторые СМИ таким образом пытаются "создать видимость хаоса и поселить хаос" в умах общественности.

Трамп отметил, что журналисты даже не позвонили ему, чтобы спросить о ситуации с увольнением Азара. Американский президент считает, что глава Минздрава США "делает отличную работу".

Ранее СМИ сообщали, что Трамп уволил главу минздрава США Алекса Азара. Позже Белый дом опроверг данные сообщения.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #минздрав сша

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