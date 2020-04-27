Призывники отправятся на срочную военную службу после 20 мая из-за ситуации с COVID-19

Новобранцы, призванные на срочную военную службу во время весеннего призыва, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки начнут отправляться в части после 20 мая. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Призывные комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая, отметили в ведомстве. Это решение принято представителями призывных комиссий субъектов Российской Федерации.

Минобороны РФ передает, что военные комиссариаты работают в усиленном противоэпидемическом режиме. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты. Об этом сообщает ТАСС.