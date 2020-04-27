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2:34   27 Апреля 2020
Общество

Пушков рассказал, как обезопасить людей в условиях пандемии

Пушков рассказал, как обезопасить людей в условиях пандемии

Людям необходимо в условиях пандемии нового коронавируса эффективное и сильное правительство. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда РФ на своей странице в Twitter отметил, что модная в США и Великобритании идея о ненужности правительства, где все решает частная инициатива и рынок, была ликвидирована пандемией новой инфекции.

Сенатор подчеркнул, что ситуация вокруг COVID-19 показала, что для защиты людей от коронавируса нужна сильная власть, которая должна также действовать эффективно при любых условиях.

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Автор: Кристина Мокроусова

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