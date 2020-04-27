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2:03   27 Апреля 2020
Политика

ЦПВС: мирному населению трех провинций в Сирии выдали продовольственные наборы

ЦПВС: мирному населению трех провинций в Сирии выдали продовольственные наборы

Жителям Сирии через органы местного самоуправления выдали продовольственные наборы. Об этом на брифинге заявил руководитель российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Жители населенных пунктов Телль-Мухлат (провинция Ракка), Телль-Харнуб (провинция Хасака) и Хледжак (провинция Латакия) получили продукты общим весом 9,18 тонны. Работа, которая направлена на оказание всесторонней помощи и невоенное разрешение конфликта сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни продолжается в Сирийской Арабской Республике. За прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. 

С начала процесса урегулирования было проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес составил 4 021,4 тонны. Помощь оказана 132 874 жителям Сирии медицинскими специалистами Министерства обороны России.  

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Автор: Яна Либерман
#сирия #гумпомощь #цпвс

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