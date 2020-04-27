Минфин РФ намерен поддерживать россиян на протяжении всего срока эпидемии

Министерство финансов России выразило готовность поддерживать соотечественников на протяжении всей эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом накануне в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Представитель министерства подчеркнул, что финансовая помощь будет оказана без ущерба для запланированных бюджетных расходов. Силуанов добавил, что Минфин России при любом развитии эпидемиологической ситуации намерен проводить политику поддержки в отношении граждан и бизнеса.

"Внутри бюджета мы направим около 2,8 процента ВВП дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки", — заявил глава ведомства.

Председатель министерства отметил, что пока нет четкого прогноза по спаду динамики распространения инфекции. Наступление локализации эпидемии коронавируса произойдет значительно раньше при условии дисциплинированного подхода россиян к соблюдению режима самоизоляции, заключил Силуанов.