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0:57   27 Апреля 2020
Общество

Размер штрафов за нарушение положений нового КоАп снизили до действующего уровня

Размер штрафов за нарушение положений нового КоАп снизили до действующего уровня

Размер штрафов за нарушение положений нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) сохранится на прежнем уровне. Решение о необходимости не повышать суммы взысканий в будущем в КоАП принял Минюст РФ.

Такой вердикт был сделан на основе итогов общественного обсуждения проекта. По результатам переговоров, также предполагается разделение административных правонарушений на категории. Ответственность будет налагаться исходя из тяжести последствий действия или бездействия конкретного лица, передает ТАСС.

Инициаторы нововведений анонсировали уменьшение количества видов административных нарушений. Кроме того, тем гражданам, которые впервые совершили негрубые проступки, предлагается вместо штрафов выносить предупреждения. 

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Автор: Руслан Неглинный
#штрафы #минюст рф

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