Российский врач объяснил рост тяжелых больных с COVID-19 среди молодежи
Московский медик Сергей Переходов рассказал, что количество молодых пациентов с тяжелой формой коронавируса продолжает расти в России.
Молодые пациенты поздно обращаются с симптомами коронавирусной инфекции к специалисту. Об этом заявил главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов.
"Явной тенденции к снижению заболеваемости нет. Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость", — сказал Переходов.
Заместитель директора НИИ Санкт-Петербурга эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, отметил, что рост числа заболевших COVID-19 среди молодых людей обусловливается плохим соблюдением условий самоизоляции. Всю актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.