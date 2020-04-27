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0:25   27 Апреля 2020
Общество

Российский врач объяснил рост тяжелых больных с COVID-19 среди молодежи

Российский врач объяснил рост тяжелых больных с COVID-19 среди молодежи

Московский медик Сергей Переходов рассказал, что количество молодых пациентов с тяжелой формой коронавируса продолжает расти в России.

Молодые пациенты поздно обращаются с симптомами коронавирусной инфекции к специалисту. Об этом заявил главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов.

"Явной тенденции к снижению заболеваемости нет. Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость", — сказал Переходов.

Заместитель директора  НИИ Санкт-Петербурга эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, отметил, что рост числа заболевших COVID-19 среди молодых людей обусловливается плохим соблюдением условий самоизоляции. Всю актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#эпидемия #рф #коронавирус

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