Российский врач объяснил рост тяжелых больных с COVID-19 среди молодежи

Московский медик Сергей Переходов рассказал, что количество молодых пациентов с тяжелой формой коронавируса продолжает расти в России.

Молодые пациенты поздно обращаются с симптомами коронавирусной инфекции к специалисту. Об этом заявил главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов.

"Явной тенденции к снижению заболеваемости нет. Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость", — сказал Переходов.