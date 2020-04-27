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0:01   27 Апреля 2020
Общество

Минюст РФ принял решение о расширении ответственности за нарушение тишины ночью

Минюст РФ принял решение о расширении ответственности за нарушение тишины ночью

Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет предусматривать ответственность за нарушение тишины в ночное время, в частности за громкий лай собаки и неисправную сигнализацию автомобиля. Об этом заявили в пресс-службе Минюста России. 

Решение о расширении ответственности было приятно в результате общественных переговоров. Также положения будущего КоАП предполагают наложение штрафов на лиц, не предпринимающих никаких действий для сохранения тишины в период с 23 до семи часов утра, передает ТАСС. 

"Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП...дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия", — информирует ведомтсво. 

Министерство юстиции России в конце января обнародовало проекты новых КоАП и процессуального кодифицированного нормативного акта. Вступление их в силу запланировано на начало следующего года. Отметим, что представители ведомства не стали повышать сумму штрафов за административные нарушения. 

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Автор: Илья Романович
#коап #минюст рф #нарушение тишины

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