Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет предусматривать ответственность за нарушение тишины в ночное время, в частности за громкий лай собаки и неисправную сигнализацию автомобиля. Об этом заявили в пресс-службе Минюста России.

Решение о расширении ответственности было приятно в результате общественных переговоров. Также положения будущего КоАП предполагают наложение штрафов на лиц, не предпринимающих никаких действий для сохранения тишины в период с 23 до семи часов утра, передает ТАСС.

"Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП...дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия", — информирует ведомтсво.

Министерство юстиции России в конце января обнародовало проекты новых КоАП и процессуального кодифицированного нормативного акта. Вступление их в силу запланировано на начало следующего года. Отметим, что представители ведомства не стали повышать сумму штрафов за административные нарушения.