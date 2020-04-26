Итальянское правительство c 4 мая ослабляет карантин из-за COVID-19

Правительство Италии ослабляет введенный в связи с коронавирусом карантин. Об этом сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте.

Страна, по словам Конте, входит во вторую фазу борьбы с новым коронавирусом. Начиная с 4 мая, сохраняются ограничения на передвижение без весомой причины, но возможно воссоединение семей, подчеркнул премьер-министр.

При этом праздники и торжества по-прежнему исключаются. Также откроются парки и сады, где будет запрещено собираться в большие группы.

Профессиональные спортсмены с 4 мая смогу вернуться к тренировкам, а работа производств будет возобновлена, констатировал Конте.