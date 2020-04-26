Трамп и Макрон созовут совещание членов СБ ООН

Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных стран-членов СБ ООН. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Трамп и Макрон обсудили положительное развитие ситуации в борьбе с пандемией нового коронавируса и прогресс в "отрытии" экономик мира, заявил Дирр. Кроме того, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы.

Главы государств выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных членов СБ ООН, чтобы обсудить ответ Всемирной организации на пандемию COVID-19.