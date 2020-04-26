Спасатели потушили все источники огня в Чернобыльской зоне

Украинские пожарные ликвидировали все источники огня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пожары уничтожили более 11 тысяч гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения.

Аваков на своей странице в Twitter сообщил, что проинспектировал вместе с Зеленским ликвидацию пожаров в регионе. По его словам, все источники огня были потушены. Сейчас идет работа по тушению тлеющих торфяников.

Вечером в воскресение госслужба по ЧС сообщила, что спасатели продолжают работу по ликвидации возгораний на территории Лубянского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия были направлены на локализацию двух очагов, охватывающих три села.