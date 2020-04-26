Кевин Хассетт прогнозирует в США новую Великую депрессию из-за коронавируса

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может обернуться для властей США высоким уровнем безработицы, считает советник Дональда Трампа Кевин Хассетт.

Небывалый уровень безработицы на фоне коронавируса в США может дорасти до показателей Великой депрессии. Советник главы США Кевин Хассетт заявил, что ситуация в стране очень тяжелая, поэтому сейчас власти испытывают "негативный шок".

Политик отметил, что такой высокий уровень безработицы был только во время Великой депрессии, то есть сейчас все может повториться. Как сообщалось ранее, количество граждан с февраля, лишившихся работы выросло до 26 миллионов. В США безработица дважды превышала отметку в 10 процентов — в 1982 и 2009 годах.

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