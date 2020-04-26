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20:56   26 Апреля 2020
Общество

Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом

Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом

Плазма доноров крови из Северной столицы вскоре будет использоваться в борьбе с коронавирусом, заявил председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец.

Медики начнут использовать новый вид терапии постепенно. Для начала власти должны принять решение относительно того, как будет протекать этот процесс. Также известно, что комитет займется налаживанием соответствующего механизма для лечения пациентов уже с понедельника.

Отмечается, что такой метод лечения больных коронавирусной инфекцией уже применяют в США, Китае, ФРГ, а также в Москве. Медики отмечают, что после переливания донорской плазмы пациенты с COVID-19 начинают чувствовать себя лучше.

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются каждые 24 часа.

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #коронавирус #COVID-19

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