Крымские СМИ узнали о закрытии уголовного дела СБУ в отношении Бориса Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное дело в отношении российского журналиста Бориса Корчевникова, об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

Как уточняет СМИ, журналисты направили соответствующий запрос в СБУ и получили ответ, что ведомство установило отсутствие в деянии состава уголовного преступления и закрыло уголовное производство в отношении Корчевникова согласно п. 2 ст. 284 УПК Украины.

На минувшей неделе украинский общественник Сергей Стерненко сообщил, что СБУ завела уголовное дело в отношении телеведущего канала "Россия-1", генерального директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который якобы незаконно пересек границу и посетил Крым.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам проведенного в республике референдума. Подавляющее большинство крымчан проголосовали за возвращение в состав России. Власти Киева не признали результаты проведенного референдума и ввели наказание за посещение республики без разрешения украинских пограничников через границу Украины.