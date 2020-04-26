Более 870 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в России в период с марта по 26 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время лечение в госпиталях ведомства проходят 314 человек, в изоляторах по месту службы – 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – шесть человек. Самоизолированы на дому 379 военных, сообщает ТАСС.

Режим самоизоляции, введенный Правительством РФ на период до 30 апреля 2020 года в целях минимизации распространения коронавируса, может быть продлен. Точные решения по ситуации станут известны 28 апреля по результатам совещания президента России с главами регионов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 81 000 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 6 781 пациент.