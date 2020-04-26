Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Илона Маска"подрядчиком Пентагона"

Спутниковая система Starlink будет использована в военных целях, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сказал, что не хочет объединять труд госкорпорации с деятельностью компании SpaceX Илона Маска из США, потому что Маск работает на Минобороны Соединенных Штатов, а спутниковая система связи Starlink будет эксплуатироваться в военных целях, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Рогозин заявил о рекорде по времени полета грузового корабля "Прогресс МС-14" до МКС.

Также Рогозин рассказывал о 71 случае заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников ракетно-космической отрасли России.