Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: за прошедшие сутки в Москве скончался 31 пациент с COVID-19

Оперштаб: за прошедшие сутки в Москве скончался 31 пациент с COVID-19

 Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом

Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом
Кевин Хассетт прогнозирует в США новую Великую депрессию из-за коронавируса

Кевин Хассетт прогнозирует в США новую Великую депрессию из-за коронавируса

 Крымские СМИ узнали о закрытии уголовного дела СБУ в отношении Бориса Корчевникова

Крымские СМИ узнали о закрытии уголовного дела СБУ в отношении Бориса Корчевникова
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
Оперштаб: за прошедшие сутки в Москве скончался 31 пациент с COVID-19

Оперштаб: за прошедшие сутки в Москве скончался 31 пациент с COVID-19

 Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом

Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом
Кевин Хассетт прогнозирует в США новую Великую депрессию из-за коронавируса

Кевин Хассетт прогнозирует в США новую Великую депрессию из-за коронавируса

 Крымские СМИ узнали о закрытии уголовного дела СБУ в отношении Бориса Корчевникова

Крымские СМИ узнали о закрытии уголовного дела СБУ в отношении Бориса Корчевникова
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
20:11   26 Апреля 2020
Политика

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Илона Маска"подрядчиком Пентагона"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Илона Маска"подрядчиком Пентагона"

Спутниковая система Starlink будет использована в военных целях, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сказал, что не хочет объединять труд госкорпорации с деятельностью компании SpaceX Илона Маска из США, потому что Маск работает на Минобороны Соединенных Штатов, а спутниковая система связи Starlink будет эксплуатироваться в военных целях, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Рогозин заявил о рекорде по времени полета грузового корабля "Прогресс МС-14" до МКС.

Также Рогозин рассказывал о 71 случае заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников ракетно-космической отрасли России. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #рогозин #илон маск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...