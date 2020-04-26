Губернаторы рассчитывают, что Путин продлит нерабочие дни до 11 мая

Переговоры главы Российской Федерации Владимира Путина с губернаторами пройдут 28 апреля. В ходе совещания президент может сообщить о возможном продлении ограничительных мер на фоне распространения нового типа коронавируса.

Режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая. Такое заявление в воскресенье, 26 апреля, сделал глава Вологодской области Олег Кувшинников. Об этом писало ТАСС.

Парламентарий сделал такой вывод во время собрания оперативного штаба региона по ситуации с распространением COVID-19.

По словам крымского лидера Сергея Аксенова, 28 апреля российский лидер будет заслушивать отчеты руководителей регионов. По итогам докладов будет проведена оценка ситуации и приняты решения относительно последующих действий.