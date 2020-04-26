Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: за прошедшие сутки в Москве скончался 31 пациент с COVID-19

Оперштаб: за прошедшие сутки в Москве скончался 31 пациент с COVID-19

 Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом

Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом
Кевин Хассетт прогнозирует в США новую Великую депрессию из-за коронавируса

Кевин Хассетт прогнозирует в США новую Великую депрессию из-за коронавируса

 Крымские СМИ узнали о закрытии уголовного дела СБУ в отношении Бориса Корчевникова

Крымские СМИ узнали о закрытии уголовного дела СБУ в отношении Бориса Корчевникова
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
Оперштаб: за прошедшие сутки в Москве скончался 31 пациент с COVID-19

Оперштаб: за прошедшие сутки в Москве скончался 31 пациент с COVID-19

 Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом

Петербургские доноры плазмы крови внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом
Кевин Хассетт прогнозирует в США новую Великую депрессию из-за коронавируса

Кевин Хассетт прогнозирует в США новую Великую депрессию из-за коронавируса

 Крымские СМИ узнали о закрытии уголовного дела СБУ в отношении Бориса Корчевникова

Крымские СМИ узнали о закрытии уголовного дела СБУ в отношении Бориса Корчевникова
Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

 Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2
20:06   26 Апреля 2020
Политика

Губернаторы рассчитывают, что Путин продлит нерабочие дни до 11 мая

Губернаторы рассчитывают, что Путин продлит нерабочие дни до 11 мая

Переговоры главы Российской Федерации Владимира Путина с губернаторами пройдут 28 апреля. В ходе совещания президент может сообщить о возможном продлении ограничительных мер на фоне распространения нового типа коронавируса.

Режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая. Такое заявление в воскресенье, 26 апреля, сделал глава Вологодской области Олег Кувшинников. Об этом писало ТАСС.

Парламентарий сделал такой вывод во время собрания оперативного штаба региона по ситуации с распространением COVID-19.

По словам крымского лидера Сергея Аксенова, 28 апреля российский лидер будет заслушивать отчеты руководителей регионов. По итогам докладов будет проведена оценка ситуации и приняты решения относительно последующих действий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#путин #политика #кувшинников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...