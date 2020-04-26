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19:52   26 Апреля 2020
Общество

Петербургские волонтеры спасли котенка, просидевшего пять дней в дымоходе

Петербургские волонтеры спасли котенка, просидевшего пять дней в дымоходе

Котенок упал в дыру дымохода на Флотской улице в Кронштадте и пять дней просидел без еды и воды, сообщает служба спасения животных "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".

Спасатели проделали дыру в стене и спасли животное. Котенок просидел все эти дни без еды и воды, он был сильно истощен. Добровольцы накормили спасенного и теперь подыскивают ему новый дом. Ранее сообщалось, что петербургская служба спасения "Кошкиспас" получит президентский грант, который спасатели смогут потратить закупку необходимых для работы средств. 

Добровольцы из "Кошкиспаса" вызволяют застрявших животных и птиц из люков, стеклопакетов и ям. Также спасатели службы помогают птицам, которые повисли на деревьях, залетели в вентиляцию, примерзли ко льду или получили какие-либо травмы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #волонтеры #добро

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