Петербургские волонтеры спасли котенка, просидевшего пять дней в дымоходе

Котенок упал в дыру дымохода на Флотской улице в Кронштадте и пять дней просидел без еды и воды, сообщает служба спасения животных "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".

Спасатели проделали дыру в стене и спасли животное. Котенок просидел все эти дни без еды и воды, он был сильно истощен. Добровольцы накормили спасенного и теперь подыскивают ему новый дом. Ранее сообщалось, что петербургская служба спасения "Кошкиспас" получит президентский грант, который спасатели смогут потратить закупку необходимых для работы средств.

Добровольцы из "Кошкиспаса" вызволяют застрявших животных и птиц из люков, стеклопакетов и ям. Также спасатели службы помогают птицам, которые повисли на деревьях, залетели в вентиляцию, примерзли ко льду или получили какие-либо травмы.