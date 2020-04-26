Депутат Рады назвал праздником аварию на Чернобыльской АЭС

Депутат Рады от объединения "Слуга народа" Николай Тищенко оговорился во время прямого эфира и назвал годовщину аварии на АЭС в Чернобыле праздником. Об этом писало издание "Strana.Ua".

"Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — чернобыльская катастрофа", — процитировало слова украинского парламентария РИА Новости.

Тищенко напомнил гражданам о необходимости поздравить и поблагодарить граждан, которые несколько десятков лет назад защищали людей от этой катастрофы. Когда политику напомнили, что эта авария не является праздником, он принес извинения и отметил, что оговорился.

Происшествие на атомной электростанции в Чернобыле случилось в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор энергетического блока № 4.