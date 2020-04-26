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19:35   26 Апреля 2020
Политика

Депутат Рады назвал праздником аварию на Чернобыльской АЭС

Депутат Рады назвал праздником аварию на Чернобыльской АЭС

Депутат Рады от объединения "Слуга народа" Николай Тищенко оговорился во время прямого эфира и назвал годовщину аварии на АЭС в Чернобыле праздником. Об этом писало издание "Strana.Ua".

"Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — чернобыльская катастрофа", — процитировало слова украинского парламентария РИА Новости.

Тищенко напомнил гражданам о необходимости поздравить и поблагодарить граждан, которые несколько десятков лет назад защищали людей от этой катастрофы. Когда политику напомнили, что эта авария не является праздником, он принес извинения и отметил, что оговорился.

Происшествие на атомной электростанции в Чернобыле случилось в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор энергетического блока № 4.

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Автор: Борис Нестеров
#политика #чернобыль #тищенко

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