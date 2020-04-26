Карасев назвал Саакашвили "спасательным кругом" Украины

Новость о возможности назначения Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам Украины не была воспринята жителями страны всерьез, но украинские власти действительно возлагают на политика большие надежды.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасев. Он подчеркнул значимость Саакашвили, сообщив, что это потенциальный переговорщик, который наведет мосты с частными инвесторами и международными институтами, сообщает "ПолитНавигатор".

"Миша — это последняя надежда, спасательный круг", — подчеркнул политик.

Многие влиятельные люди Украины симпатизируют потенциальному вице-премьеру по реформам. Одним из таких является бизнесмен Игорь Коломойский, оказывающий значительное влияние на действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он выражает надежду на то, что Саакашвили в новой должности сможет оказать ему помощь в части возвращения "ПриватБанка".

Другие влиятельные личности Украины ожидают, что потенциальный вице-премьер будет сдерживать своего давнего оппонента, главу МВД Арсена Авакова.