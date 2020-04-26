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19:14   26 Апреля 2020
Политика

Государственное радио КНДР опровергло панику в Пхеньяне

Государственное радио КНДР опровергло панику в Пхеньяне

Паника началась в Пхеньяне в связи с сообщениями об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает The Washhington Post.

Граждане Северной Кореи активно приобретают рис, алкоголь, стиральный порошок и даже электронику. Сначала жители страны скупали только импортные товары, а позже скупили и местные.

Помимо этого, в КНДР нарушено движение поездов.

Несколько СМИ из Японии уверяют, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, а также предполагают, что лидер страны находится в "вегетативном состоянии". 

Американская газета New York Post , ссылаясь на собственный источник на гонконгском телевидении, сообщает, что Ким Чен Ын "вероятно умер".

Однако News.ru сообщал, что государственное радио КНДР опровергло эти сообщения, а Ким Чен Ын передал благодарность сотрудникам, которые помогали создавать город Самчжиен.

 

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Автор: Илья Романович
#кндр #сми #ким чен ын

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