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19:07   26 Апреля 2020
Политика

Мишустин продлил сроки действия сертификатов на жилье для молодых российских семей

Мишустин продлил сроки действия сертификатов на жилье для молодых российских семей

Сроки действия сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей продлил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что сроки действия и подачи сертификатов были продлены на два месяца.

Также был установлен срок действия свидетельства о праве получения соцвыплат, который теперь составит не более девяти месяцев со дня выдачи, указанной в свидетельстве.

Ранее Мишустин по поручению российского президента Владимира Путина подписал постановление о льготной ипотеке. Глава РФ распорядился ввести программу льготной ипотеки, ставка по которой составит всего 6,5% годовых.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #жилье #мишустин

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