Мишустин продлил сроки действия сертификатов на жилье для молодых российских семей

Сроки действия сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей продлил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что сроки действия и подачи сертификатов были продлены на два месяца.

Также был установлен срок действия свидетельства о праве получения соцвыплат, который теперь составит не более девяти месяцев со дня выдачи, указанной в свидетельстве.

Ранее Мишустин по поручению российского президента Владимира Путина подписал постановление о льготной ипотеке. Глава РФ распорядился ввести программу льготной ипотеки, ставка по которой составит всего 6,5% годовых.