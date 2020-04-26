Энергетик Юшков пояснил логику смены курса "Академика Черского"

Трубоукладчик "Академик Черский" сменил курс в порт Находки для того, чтобы запутать США, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.

По словам эксперта, у смены курса есть логика, и она весьма понятна: судно решило сменить порт назначения из соображений экономической безопасности.

"Это делается для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы", — заявил Юшков.

По словам энергетика, он не удивится, если экипаж корабля через некоторое время укажет порт Калининграда или Петербурга. Судно всегда двигалось в направлении Балтийского моря.

Юшков уверен, что "Академик Черский" не идет в Находку, а выбрал пройти через Африку, так как топливо стоит дешевле, и судно может себе это позволить. Кроме того, экипажу некуда спешить, ведь "Газпром" планирует начать работы по "Северному потоку — 2" летом, когда на Балтийском море будет хорошая погода.