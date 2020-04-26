Галямина заявила, что подписавшие "Пять шагов" Навального граждане не осознают последствий

Несколько представителей оппозиции резко раскритиковали предложения претендующего на роль "лидера оппозиции" Алексея Навального.

Либералы высказали свое недовольство конфликтностью и популизмом скандально известного блогера, предложившего непродуманные и откровенно губительные инициативы.

Мундеп Совета депутатов Тимирязевского района Юлия Галямина, ранее активно сотрудничавшая с Навальным в ходе избирательной кампании в Мосгордуму, указала, что подписавшие петицию Навального пользователи даже не знали, что высказались за режим ЧП, поскольку на Change.org указана лишь "материальная" часть требований, пишет Федеральное агентство новостей.

Согласно российским законам, режим ЧП предполагает не только усиление охраны общественного порядка, но и запрет абсолютно всех митингов, акций, забастовок, пикетов и прочего, что так любят устраивать сторонники блогера. Помимо того, режим включает полный запрет на передвижения по РФ, выездов и въездов на территорию страны. За нарушение предполагается арест до 30 суток, а также предусмотрена мобилизация на производство необходимых для борьбы с пандемией COVID-19 товаров.

Большинству российских граждан будет крайне тяжело принять ограничения, если будет введен режим ЧП, а для либералов он вообще покажется "мышеловкой". Требуя от правительства ввести режим ЧП, Навальный в очередной раз показал свою поверхностность и нежелание вникать в суть проблемы россиян, попытавшись заманить доверчивых граждан в "мышеловку", поманив дешевым сыром, пообещав легкие деньги.

Телеканал "Царьград" сообщал, что корреспондент "Комсомольской правды" ответил на нытье Навального анекдотом.