Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туристическим операторам на возмещение затрат из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Правительство РФ ранее выделило 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда на возмещение туристическим операторам части затрат из-за ситуации с COVID-19. Распределением средств занимается Ростуризм, предоставляя субсидии туроператорам.

Также Ростуризм будет контролировать использование ассигнований, соответствующий доклад ведомство должно представить до 1 октября 2020 года. Субсидии, как рассчитывают в правительстве, позволят компенсировать часть обязательств туроператоров перед туристами.