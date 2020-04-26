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18:33   26 Апреля 2020
Политика

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туристическим операторам на возмещение затрат из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Правительство РФ ранее выделило 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда на возмещение туристическим операторам части затрат из-за ситуации с COVID-19. Распределением средств занимается Ростуризм, предоставляя субсидии туроператорам. 

Также Ростуризм будет контролировать использование ассигнований, соответствующий доклад ведомство должно представить до 1 октября 2020 года. Субсидии, как рассчитывают в правительстве, позволят компенсировать часть обязательств туроператоров перед туристами. 

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Автор: Юлия Яковлева
#туроператоры #субсидии #мишустин

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