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18:23   26 Апреля 2020
Экономика

Предприниматели РФ получили более двух тысяч кредитов под 0% от банка ВТБ

Предприниматели РФ получили более двух тысяч кредитов под 0% от банка ВТБ

Общая сумма льготных кредитов, выданных российским бизнесменам, достигла десяти миллионов рублей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Распространение коронавирусной инфекции на территории РФ нанесло огромных урон российскому бизнесу. Наибольшие потери от вспышки коронавируса понесли представители малого и среднего предпринимательства. 

Государство принимает меры по поддержке экономики и населения. Для бизнеса в России вводятся льготы, касающиеся налогообложения и кредитования. Предприниматели, столкнувшиеся с серьезными финансовыми проблемами, теперь могут оформить займ под 0%. Не все банки РФ участвуют в программе предоставления льготных кредитов, но их количество постоянно растет.

Руководство банка ВТБ готово к расширению опций льготного кредитования и не исключает возможности выдачи займов для крупного бизнеса, добавил Костин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#бизнес #втб #кредиты

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