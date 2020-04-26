Вассерман считает, что не всех на Западе устраивает информационная война против РФ

Информационная война Запада против России выгодна далеко не всем представителям американского истеблишмента. Некоторые показывают населению реальную картину, не искаженную пропагандой. Об этом заявил политолог и телеведущий Анатолий Вассерман.

Журналист издания Fort Russ News Артур Эванс привел доказательства того, что Россия оказывает помощь другим странам на фоне пандемии совершенно бескорыстно. Президент РФ Владимир Путин занимается альтруизмом, оказывая поддержку странам НАТО в борьбе с коронавирусом. Ярким примером Эванс назвал отправку 15 самолетов ВКС РФ в Италию, где сложилась самая тяжелая в Европе ситуация с COVID-19. Эванс отмечает, что милосердие России резко контрастирует с безразличием европейских государств и США, которые полностью прекратили авиасообщение с Апеннинами, пишет Федеральное агентство новостей.

Вассерман отметил, что антироссийская пропаганда действует далеко не на всех. В США общество раскололось на несколько частей, кому-то выгодна антироссийская пропаганда, часть американских политиков преподносят информацию без прикрас и трансформаций.

"Так что лично мои надежды связаны с тем, что на Западе также есть те, кому выгодно то же, что и нам", — отметил Вассерман.

Однако статья в Fort Russ News скорее исключение, чем правило. Большая часть американских и европейских СМИ крайне негативно относится к России. Помощь Италии они освещают как пиар-акцию на трагедии. Прекращать информационную войну против России Запад не намерен даже в связи с пандемией.