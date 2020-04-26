Россия готова к усилению США на Аляске

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Федеральным Агентством Новостей заявил, что граница России и США находится под контролем вооруженных сил. В любой момент солдаты готовы дать отпор потенциальному противнику, заверил эксперт.

К 2021 году США планируют разместить на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II. Такой ход даст им возможность укрепить свое присутствие в Арктике. Это также позволит военнослужащим США контролировать маршруты патрулирования российских стратегических самолетов и районы пусков стратегических подводных лодок.

«Все это происходит благодаря арктической дорожной карте, которая была принята американцами и теперь активно реализуется. Вообще их аэродромная сеть на Аляске в состоянии принять до 600 боевых самолетов в случае необходимости. И сейчас США активно работают над ее оснащением: в частности, строят новые и утепляют старые ангары», — отметил Леонков.

Подобное усиление со стороны США немного выходит за рамки необходимого для защиты «позиционного района ПРО» контингента, считает военный эксперт. При всем этом американские войска не способны вести оборонительные и наступательные бои в суровых условиях региона. Для этого нужны специально оборудованные порты для приема судов крупнотоннажного класса, которых у США нет, ровно, как и военных кораблей ледового класса.

Леонков рассказал, что на российских границах все наоборот: по периметру выстроена сплошная эшелонированная радиолокационная зона. Она позволяет видеть полеты летательных средств на большой дальности.

«Там же находятся серьезные силы Тихоокеанского флота — и наши военно-морские базы в свою очередь имеют противовоздушное прикрытие плюс комплексы береговой обороны. Не будем забывать и о солидной сети военных аэродромов на Дальнем Востоке», — добавил специалист.

Леонков объяснил, что, если вероятность военного нападения станет очевидной, Россия сможет оперативно перебросить на дальний Восток дополнительные войска. Вне зависимости от того, сколько военной техники США разместят на Аляске, границы с Россией всегда под присмотром.