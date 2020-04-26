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17:30   26 Апреля 2020
Общество

Коронавирус подтвердили у всех священников Киево-Печерской лавры

Коронавирус подтвердили у всех священников Киево-Печерской лавры

Коронавирусной инфекцией заразились священники, монахи, а также студенты и преподаватели расположенной на территории лавры Киевской духовной академии.

Общее число зараженных примерно оценивается в 150 – 200 человек, сообщил митрополит Клемент. Карантин в лавре ввели еще три недели назад, уточнил митрополит. По словам Климента, митрополит Павел,  которого первым из лавры госпитализировали с COVID-19, уже выписался из больницы. Всего 8,6 тыс. случаев заражения коронавирусом подтвердили украинские врачи. Режим карантина действует в стране до 11 мая.

Актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции в России можно отслеживать на специальном государственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#киев #киево-печерская лавра #коронавирус

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