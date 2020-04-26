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18:53   26 Апреля 2020
Весь мир

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Коронавирус хоронит Кремниевую долину, ему помогает один человек

Господин Мартин Пичинсон занимается продажей активов в технологических компаниях. Его называли по-разному, но теперь все чаще зовут «гробовщиком Кремниевой долины». Об этом рассказывает издание NPR.Об этом рассказывает издание NPR.

Пичинсон начал промышлять продажей активов еще в 90-е, тогда он закрыл почти 200 доткомов — компаний, бизнес-модель которых полностью зависит от интернета.

«Если доход не поступает, деньги не вкладываются - компания в основном неплатежеспособна и не работает, - сказал он. - Мы в основном заходим и убираем беспорядок».

Почему гробовщик Кремниевой долины начал хоронить по пять американских стартапов в день

Сейчас бизнес господина Пичинсона по ликвидации стартапов только процветает из-за пандемии нового коронавируса.

«Ну, мы привыкли сворачивать по два, три-четыре в неделю, - сказал он о прекращении финансирования стартапов. - Теперь по два-пять в день».

Кремниевая долина давно приобрела славу «крупного инвестора». В этом регионе можно быстро построить большую компанию. Однако знать наверняка, окажется ли бизнес прибыльным никто не может. Особенно в условиях пандемии.

Стартапы сейчас переживают не лучшие времена из-за COVID-19. Инвесторы не хотят вкладываться в них, урезают финансирование. А сотни компаний, в свою очередь, увольняют сотрудников. Но проблема куда шире - некоторые организации и вовсе перестают существовать.

Почему гробовщик Кремниевой долины начал хоронить по пять американских стартапов в день

История о тысячи уволенных стартаперах

Дерзкий господин Пичинсон начинал свою карьеру «стартап-гробовщика» в креативной индустрии – работал музыкальным менеджером в Сан-Франциско. Сейчас ему 73 года, он живет в Беверли Хилз и владеет компанией «Шервуд партнерс». От одного ее упоминания юные стартаперы начинают дрожать.

Не так давно глава «Шервуд партнерс» пришел к выводу, что к концу пандемии число закрытых стартап-компаний превысит количество захороненных им доткомов в лихие 90-е.

«Это великая анти-раскрутка, - сказал Пичинсон. - Мы не знаем, что происходит, но мы ощущаем, что все, во что мы верили, меняется. Все, что мы считали правдой, может и оказаться ложью».

По данным портала Layoffs.fyi , с начала марта было уволено около 21 000 сотрудников в более чем 200 стартап-компаниях в Сан-Франциско. Эксперты говорят, что  все может  стать куда печальнее, поскольку, по данным базы PitchBook, более двух миллионов человек работают в частных компаниях, которые финансируются за счет венчурных долларов. Поэтому пандемия может значительно изменить культуру стартапов и повлиять на стремление стран к инновациям.

«Все умирает. Я никогда в жизни не думал, что увижу черного лебедя (неожиданное как будто незначительное событие, приводящее к масштабным последствиям, - прим. ред.) , - сказал Пичинсон. - А это черный лебедь».

Есть причина, по которой так много технологических компаний обращаются в фирму господина Пичинсона, а не в суд. Его услуги конфиденциальны, в отличие от судебных документов, которые попадают в общий доступ.  Так, стартаперам можно избежать репутационного удара.

Почему гробовщик Кремниевой долины начал хоронить по пять американских стартапов в день

Стартапы в доставке еды, удаленной конференц-связи и телемедицине сейчас находятся на подъеме. Но это исключение, говорит аналитик PitchBook Пол Кондра.

«Многие стартапы, которым всего пара лет, и их бизнес только начал набирать обороты за последние пару месяцев - может уйти с рынка через полгода, у них будет очень трудный путь вперед», - сказал мистер Кондра

Молодые бизнесмены, работающие с урезанным бюджетом, не единственные, кому сейчас несладко. Исследовательская фирма Thinknum предоставила NPR данные, свидетельствующие о том, что количество вакансий в 50-ти стартапах стоимостью более 1 миллиарда долларов сократилось почти на 30% с момента появления вируса.

«Я не ценил, что у меня было»

Кондра рассказал, что многие вакансии в технологической сфере никогда не вернутся в постпандемический мир. И фирмы станут намного слабее экономически.

«Компании также будут привыкать работать с небольшими потребностями в сотрудниках. Поэтому они найдут способы потенциально автоматизировать или обойтись меньшим количеством людей», - сказал он.

В Остине инженер-программист Дэн Манро узнал, что потерял работу во время недавнего собрания в Zoom. Мунро работал в компании по разработке искусственного интеллекта Alegion в течение шести лет. Продажи недавно рухнули, когда ударил коронавирус.

В видеочате основатели объявили, что треть сотрудников, работающих в Остине, будет уволена. Мунро был одним из них.

«Никому это не нравилось. Это было довольно грубо для всех, потому что мы маленькая компания, и все очень хорошо знаем друг друга», - сказал он.

Почему гробовщик Кремниевой долины начал хоронить по пять американских стартапов в день

Мунро выставил свой дом на продажу. Он также дал миру знать, что ищет новую работу, изменив имя в Твиттере на «Дэн на собеседовании». Сейчас парень надеется, что это привлечет внимание таких компаний, как Google, Amazon и Facebook.

«Есть люди, которые страдают и гораздо менее обеспечены, - сказал Манро. - Я надеюсь, что как страна мы сможем оказать некоторую помощь этим людям».

Тем временем Пичинсон говорит, что он устал от жутких ярлыков, которые на него и его фирму навешивают фирмы в течение многих лет: называют его «Терминатором», «Доктором Смерть» или просто «Гробовщик». Теперь он хочет ребрендинг.

«Я действительно ощущаю себя в Клинике Майо, где лечат от коронавируса, - сказал Пичинсон. - Я будто работаю в отделении интенсивной терапии. Но я сочувствую. Мне действительно плохо из-за этих компаний. Но мы делаем все возможное, чтобы облегчить боль».

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Автор: Елизавета Антонова
#сша #кремниевая долина #стартапы #коронавирус

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