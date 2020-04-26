Капитан дальнего плавания Омельченко назвал смену курса "Академика Черского" загадкой

Смена курса судна-трубоукладчика "Академик Черский" является загадкой, заявил капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН.

По словам Омельченко, для него, как и для многих, непонятно, почему судно сменило курс и решило пойти вокруг Африки, а не по Суэцкому каналу.

"Может быть, было что-то не то по габаритам", — предполагает моряк.

Как отметил капитан, экипаж судна самостоятельно мог указать в данных о перемещении порт назначения (Порт-Саид), но скрыть настоящий маршрут бессмысленно, так как передвижение можно отследить.

Ранее стало известно, что "Академик Черский", названный возможным достройщиком "Северного потока — 2", сменил курс на порт Находки, из которого вышел 10 февраля. Ожидается, что он вернется в Россию 1 июля. Перемещения трубоукладчика отследили на порталах Marine Traffic и Vesselfinder.