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17:13   26 Апреля 2020
Общество

Клинцевич: действия провокаторов во время эпидемии COVID-19 опасны для общества

Клинцевич: действия провокаторов во время эпидемии COVID-19 опасны для общества

Любые незаконные выступления на фоне эпидемии коронавируса в РФ должны быть приравнены к преступлениям, считает сенатор Франц Клинцевич.

Российские власти в рамках борьбы против COVID-19 предприняли необходимый комплекс мер по обеспечению безопасности граждан. В частности, главами регионов были запрещены массовые мероприятия, где риск заражения крайне высок, передает iReactor

Однако некоторые лица и политические партии решили воспользоваться сложившейся обстановкой, чтобы снова заявить о себе. Те, кто призывают выходить людей во время эпидемии, должны быть наказаны по всей строгости закона, считает члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Россия, по его словам, должна обратиться к опыту западных стран в этом вопросе, где провокаторы уже успели заявить о себе. Например, накануне немецкие власти не допустили проведене незаконной акции в Берлине, оградив условное место собрания протестующих полицией.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#клинцевич #ужесточение #провокаторы #коронавирус

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