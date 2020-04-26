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17:01   26 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Ищенко рассказал о трансформации Украины в единый коррупционный механизм

Ищенко рассказал о трансформации Украины в единый коррупционный механизм

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, что Украина трансформируется в единый коррупционный механизм. Об этом он заявил в интервью журналистам Украина.ру в ответ на вопрос, почему украинский кабмин уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефедова.

«Дело не в должностях и не в кадровой политике. Дело в том, что Украина просто прекратила свое существование как государство. И начала она это делать задолго до переворота, когда государственные должности начали превращаться в кормушку, а само государство — в единый коррупционный механизм, где воруют все у всех», — полагает Ищенко.

На внеочередном заседании украинского кабмина в пятницу лишились должностей главы налоговой и таможенной службы - Верланов и Нефедов. Показатели работы двух госслужащих резко упали по сравнению с данными за прошлогодний период.

В марте доходы госбюджета составили 87,8 млрд грн (241,5 млрд рублей), что на 10,4% меньше плана.

Кроме того, увольнение Нефедова и Верланова может быть связано с масштабными хищениями в двух ведомствах, о которых заявлял ранее экс-министр финансов Игорь Уманский. Заведено уголовное дело.

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Автор: Валерия Крутецкая
#украина #коррупция #политика #ищенко

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