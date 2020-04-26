Кудрин предложил раздавать еду людям. Прислушается ли правительство

Наиболее бедным россиянам нужно оказывать продовольственную помощь – выплачивать пособия или раздавать продукты. Такое мнение высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале «Россия-1».

«Сейчас нам нужно бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства», — объяснил чиновник.

Причиной всему явился коронавирус. По словам Кудрина, из-за кризиса в России упадет уровень жизни. Поэтому нужно «балансировать возможностями» и немного думать о будущем. Благотворительные фонды, общественность и волонтеры должны подключиться к госпомощи.

Председатель Счетной палаты также признал потери среди предприятий малого и среднего бизнеса. Для восстановления российской экономики после эпидемии коронавируса потребуется как минимум год, заявил Кудрин:

«В этом смысле самое сложное — это пережить вот этот пик. <…> Даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100 или 90 процентов своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги».

Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политтехнолог Петр Быстров рассказал «Политике Сегодня», что мнение Кудрина не останется без внимания. Он один из ключевых фигур современной власти, и президент России Владимир Путин всегда прислушивался к его мнению.

«После Петербурга в Москву Владимира Путина пригласил именно Кудрин. Сам Путин писал, что он первое время жил в столице у Кудрина на кухне. Тогда он был его заместителем по контрольному управлению администрации президента. <…> К словам Кудрина президент прислушивается», — сообщил политолог.

Быстров напомнил, что Кудрин всегда критиковал правительство Дмитрия Медведева и экономическую политику, которую тот проводил. В январе 2020 года правительство в полном составе ушло в отставку.

«Позиция Кудрина по отношению к Медведеву сыграла в этом определенную роль», — добавил политтехнолог.

Политолог и журналист Юрий Светов не согласился с коллегой:

«Реальных рычагов в осуществлении его (Кудрина – прим. ред.) идей нет. <…> После его конфликта с Медведевым, в котором Кудрин проиграл, оказалось, что степень его поддержки не столь высока, как все думали. После этого он получил такой "утешительный" пост главы Счетной палаты. На мой взгляд, время Кудрина, как политика, прошло. К нему, может быть, относятся с пиететом, но решающего влияния он не имеет».

Речь идет о конфликте, который возник в 2013 году между действующим на тот момент президентом РФ Дмитрием Медведевым и министром финансов Алексеем Кудриным. Спор вышел из-за решения Медведева о расходах на оборону в размере 20 триллионов рублей, на которые тогда явно не хватало бюджета. Позже недопонимание переросло в конфликт, который закончился отставкой Кудрина.

Петр Быстров добавил, предложение Кудрина о раздаче продовольствия или финансовой помощи с политической точки зрения может хорошо отразится на грядущем голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«Такая прямая помощь гражданам может быть воспринята позитивно и может укрепить уровень социального оптимизма и уровень доверия к власти», — заключил специалист.

Ранее глава Счетной палаты отмечал, что можно увеличить размер МРОТ и пособия по безработице на время кризиса. Кудрин предложил потратить больше средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).