ЛНА получила звонок от провокатора с предложением о применении химоружия против ПНС

ЛНА предоставила доказательства тому, что так называемое Правительство национального согласия готовит провокацию с использованием химического оружия. Об этом сообщили в колл-центре ливийской армии, принимающем звонки от граждан.

Вброс ПНС Ливии о якобы применении военными Ливийской национальной армии химоружия является намеренной провокацией, сообщается на странице колл-центра ЛНА в социальной сети Facebook.

20 апреля на электронную почту ведомства поступило письмо от некого "источника", который ранее уже обращался в службу с предложением применить химическое оружие против боевиков так называемого Правительства национального согласия. Разговор был записан, аудиозапись опубликована в Сети.

Представители ЛНА сообщили, что протурецкие боевики прислали на почту ведомства инструкции, по которым можно создать боеприпасы с отравляющими элементами. В службе отметили, что военные ЛНА не использовали и не планируют использовать запрещенное оружие, передает Федеральное агентство новостей.