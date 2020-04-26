Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор посоветовал россиянам отмечать майские праздники дома

Роспотребнадзор посоветовал россиянам отмечать майские праздники дома

 Минсельхоз РФ объявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля

Минсельхоз РФ объявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля
Ищенко рассказал о трансформации Украины в единый коррупционный механизм

Ищенко рассказал о трансформации Украины в единый коррупционный механизм

 ЛНА получила звонок от провокатора с предложением о применении химоружия против ПНС

ЛНА получила звонок от провокатора с предложением о применении химоружия против ПНС
Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

 США безразлично умер Ким Чен Ын или нет

США безразлично умер Ким Чен Ын или нет
Роспотребнадзор посоветовал россиянам отмечать майские праздники дома

Роспотребнадзор посоветовал россиянам отмечать майские праздники дома

 Минсельхоз РФ объявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля

Минсельхоз РФ объявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля
Ищенко рассказал о трансформации Украины в единый коррупционный механизм

Ищенко рассказал о трансформации Украины в единый коррупционный механизм

 ЛНА получила звонок от провокатора с предложением о применении химоружия против ПНС

ЛНА получила звонок от провокатора с предложением о применении химоружия против ПНС
Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

 США безразлично умер Ким Чен Ын или нет

США безразлично умер Ким Чен Ын или нет
16:50   26 Апреля 2020
Политика

ЛНА получила звонок от провокатора с предложением о применении химоружия против ПНС

ЛНА получила звонок от провокатора с предложением о применении химоружия против ПНС

ЛНА предоставила доказательства тому, что так называемое Правительство национального согласия готовит провокацию с использованием химического оружия. Об этом сообщили в колл-центре ливийской армии, принимающем звонки от граждан.

Вброс ПНС Ливии о якобы применении военными Ливийской национальной армии химоружия является намеренной провокацией, сообщается на странице колл-центра ЛНА в социальной сети Facebook.

20 апреля на электронную почту ведомства поступило письмо от некого "источника", который ранее уже обращался в службу с предложением применить химическое оружие против боевиков так называемого Правительства национального согласия. Разговор был записан, аудиозапись опубликована в Сети.

Представители ЛНА сообщили, что протурецкие боевики прислали на почту ведомства инструкции, по которым можно создать боеприпасы с отравляющими элементами. В службе отметили, что военные ЛНА не использовали и не планируют использовать запрещенное оружие, передает Федеральное агентство новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#провокация #ливия #химоружие #лна #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...