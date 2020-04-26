Российские банки стали реже выдавать потребительские кредиты

Количество выданных банками РФ потребительских кредитов уменьшилось на 11% с начала 2020 года, согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс".

Вспышка коронавируса привела к кризису в российской экономике. Платежеспособность граждан РФ снизилась из-за пандемии коронавирусной инфекции и принимаемыми в борьбе с ней ограничительными мерами. Приостановка работы многих предприятий, режим самоизоляции, рост уровня безработицы в стране стали причиной возникновения финансовых трудностей у россиян.

Не все люди спешат оформить кредит при наличии проблем материального характера. Сотрудники банковских организаций по всей России фиксируют сокращение количества поданных заявок от желающих получить потребительский кредит, однако средняя сумма займа в течение первых месяцев 2020 года увеличилась на 19% и достигла рекордного показателя в 211,2 тысячи рублей, сообщают специалисты.